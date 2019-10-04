Kepez'de şehidin isminin sokağa verilmesi tartışması!

ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez ilçesinde bir şehidin isminin sokağa verilmesi tartışmalarına ilişkin, "Şehidin isminin bir caddeye verilmesinden rahatsız olan meclis üyesini kınıyorum, onu Antalya'nın, kamuoyunun vicdanına havale ediyorum." dedi.

Taş, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, şehirlerarası otobüs terminalinin önüne kadar getirilen tramvayın Meltem Mahallesi'nde sona ereceğini dile getirdi.

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde projede tramvayın Işıklar Caddesi'ne kadar gittiğini belirten İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediyesinin kasasında tramvay için 160 milyon lira beklediğini bildirdi.

Antalya'da ulaşıma yüzde 35 zam yapıldığını vurgulayan Taş, AK Parti'nin belediyeyi kazandığı dönemde 4 yıl boyunca ulaşıma zam yapılmadığını dile getirdi.

Kentte suya yüzde 20 ile yüzde 54 arasında zam yapıldığını aktaran İbrahim Ethem Taş, "Antalya bizim dönemimizde 5 yıl Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandı. Şimdi en pahalı suyunu kullanıyor." diye konuştu.

MECLİSTE İSME ŞERH KONULDU

Taş, Antalya'nın Kepez ilçesindeki sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesi tartışmalarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Kepez Belediye Meclisinde bir meclis üyesinin şehit isminin verilmesine şerh koyduğunu üzülerek öğrendik. Şehitler bizim için çok kıymetli, çok değerli. Biz Türkiye'de rahat rahat nefes alıp veriyorsak, yaşıyorsak, vatanı, milleti için bebeğini, çocuğunu bırakan, eşini dul bırakan şehitlerimiz sayesinde. Biz Antalya'da ve Türkiye'de yaşamaya, rahat nefes almaya devam ediyoruz. Bu konuda şehidin isminin bir caddeye verilmesinden rahatsız olan meclis üyesini kınıyorum, onu Antalya'nın, kamuoyunun vicdanına havale ediyorum. Onu, oraya meclis üyesi yazanları da vatandaşımızın vicdanına havale ediyorum."

İbrahim Ethem Taş, 7 Ekim'de delege seçimlerinin başlayacağını, aralık ayı sonuna kadar bitireceklerini hatırlatarak, 1 Ocak ile 20 Nisan'da ilçe kongrelerini tamamlayacaklarını söyledi.

"Görev adamıyız, Cumhurbaşkanımız 'bırak' dediği an gözümü kırpmadan bırakırım, liyakatle çalışmaya devam ederim." diyen Taş, bazı ilçe başkanlarının değişebileceğini bildirdi.

Ağustos, eylül gibi de il kongresinin yapılacağına değinen Taş, parti olarak yenilenerek 2023 hedeflerine gitmeyi, Cumhur İttifakı olarak da yüzde 50'yi aşmak istediklerini ifade etti.