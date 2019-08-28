Kerkük'ün Tavuk ilçesine takviye güç sevk edilecek
- Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, Tavuk ilçesine yönelik terör saldırılarının önüne geçmek için ilçeye takviye güç gönderileceğini söyledi
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentine bağlı Tavuk ilçesine yönelik terör saldırılarının önüne geçmek için ilçeye takviye güç gönderileceği belirtildi.
Irak Parlamentosu Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tavuk ilçesine takviye güç sevk edileceğini söyledi.
İlçeye terör örgütü DEAŞ tarafından yapılan saldırıları engellemek için ilk adımın takviye kuvvet göndermek olacağını aktaran Taki, konuyu Savunma Bakanlığına ilettiklerini ve yakın zamanda sevkiyatın başlayacağını ifade etti.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon düzenlenmesinin önemini vurgulayan Taki, ilçenin batısında bir operasyon başlatılarak güvenlik boşluklarının kapatılması gerektiğini ifade etti.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi de dün yaptığı açıklamada, Kerkük'e yönelik terör saldırıları karşısında Türkmenlerden oluşan savunma birliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.
Irak Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta DEAŞ'lı teröristlerce Tavuk'taki bir futbol sahasına havan toplarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğü 9 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
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