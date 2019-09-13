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Keşan'da 59 düzensiz göçmen yakalandı
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kısmı okul servisinde olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 13.09.2019, 11:52 13.09.2019, 12:34
EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kısmı okul servisinde olmak üzere 59 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri otogar ve çevre yollarında denetim gerçekleştirdi.
Ekipler durdurdukları bir okul servisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapma hazırlığındaki Pakistan, Bangladeş, Cezayir, Nepal ve Sri Lanka uyruklu 30 göçmen yakaladı.
Sürücü E.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı mahkemece "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Bu arada, ilçede yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 29 düzensiz göçmen daha gözetim altına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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