Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi
İSLAMABAD (AA) - Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi. Ulusal Sismik İzleme Merkezinden (NSMC) yapılan açıklamaya göre, deprem, Azad Keşmir'in...
İSLAMABAD (AA) - Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi.
Ulusal Sismik İzleme Merkezinden (NSMC) yapılan açıklamaya göre, deprem, Azad Keşmir'in Hindistan sınırında yaşandı.
Yerin 12 kilometre altında yaşanan 5 şiddetindeki deprem başta İslamabad olmak üzere Mansehra, Mianvali, Sargoda ve Aşağı Dir gibi kentlerde de hissedildi.
Son olarak şubat ayında Afganistan Pakistan sınırındaki Hindikuş Dağları'nda 5.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş, bu deprem İslamabad ve Peşaver'i sallamıştı.
Geçen sene mayıs ayında Tacikistan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İslamabad'da meclis tahliye edilmiş, ülkenin kuzeyindeki okullar ise tatil edilmişti.
Keşmir'de 2005 'te yaşanan 7.6 şiddetindeki depremde ise 85 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetmişti.
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