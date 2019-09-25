Son Dakika
Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü
Ukrayna'dan BM'ye eleştiri
Fenerbahçe Beko, Stimac transferinin detaylarını açıkladı
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Balıkesir'de gazdan zehirlenme şüphesiyle 8 işçi hastaneye kaldırıldı
Milli sörfçü Dilara Uralp, olimpiyat vizesini aldı
Trump, Macron ve Merkel ile İran meselesini görüştü
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi

Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

İSLAMABAD (AA) - Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.AA muhabirine açıklama yapan Azad Cammu ve Keşmir Enformasyon Bakanı Müştak...

Genel 25.09.2019, 17:52
Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi

İSLAMABAD (AA) - Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.

AA muhabirine açıklama yapan Azad Cammu ve Keşmir Enformasyon Bakanı Müştak Minhas, depremin vurduğu kırsal bölgelere askeri helikopterlerle ulaşıldığını belirtti.

Depremde yıkılan binalardan bugün çıkarılan cesetlerle ölü sayısının 37'ye yükseldiğini aktaran Minhas 500'ün üzerinde ise yaralı olduğunu kaydetti.

Kurtarma çalışmaların bugün sona ermesini beklediklerini bildiren Minhas, "Kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle hasar tespit ve yardım çalışmalarımız başlayacak. İhtiyaç sahiplerine barınak sağlanacak." diye konuştu.

Mirpur Valisi Çaudri Muhammed Tayyab da ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yolların zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.

Öte yandan, depremde zarar gören elektrik hatları, altyapı, okul, hastane ve cami gibi yapıların onarımı da askerlerin katılımıyla başladı.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Azad Cammu ve Keşmir-Pakistan sınırındaki Mirpur kenti yakınlarında dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin başkenti İslamabad başta olmak üzere Pakistan ve Hindistan'da da hissedilmişti.


#azad cammu ve keşmir #Islamabad #pakistan
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:09
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:08
Akşam 18:48
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@