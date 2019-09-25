Keşmir'de yaşanan depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi
İSLAMABAD (AA) - Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.AA muhabirine açıklama yapan Azad Cammu ve Keşmir Enformasyon Bakanı Müştak...
İSLAMABAD (AA) - Merkez üssü Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Yeni Mirpur kenti olan 5,8 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi.
AA muhabirine açıklama yapan Azad Cammu ve Keşmir Enformasyon Bakanı Müştak Minhas, depremin vurduğu kırsal bölgelere askeri helikopterlerle ulaşıldığını belirtti.
Depremde yıkılan binalardan bugün çıkarılan cesetlerle ölü sayısının 37'ye yükseldiğini aktaran Minhas 500'ün üzerinde ise yaralı olduğunu kaydetti.
Mirpur Valisi Çaudri Muhammed Tayyab da ulusal medyaya yaptığı açıklamada, yolların zarar görmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlaştığını belirtti.
Öte yandan, depremde zarar gören elektrik hatları, altyapı, okul, hastane ve cami gibi yapıların onarımı da askerlerin katılımıyla başladı.
Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Azad Cammu ve Keşmir-Pakistan sınırındaki Mirpur kenti yakınlarında dün yaşanan 5,8 büyüklüğündeki deprem, ülkenin başkenti İslamabad başta olmak üzere Pakistan ve Hindistan'da da hissedilmişti.
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