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Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar

- Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden baba ve iki oğlu uçuruma yuvarlandı - Olayda baba öldü, oğullarından biri yaralı kurtarıldı, dere yatağına düştüğü tahmin edilen kayıp bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Genel 01.10.2019, 13:32
Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar
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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan baba hayatını kaybetti, bir oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolan diğer oğlunu arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Saadettin K. (54), oğulları Y.E.K ve A.K. (15) ile Şerbetpınarı mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı.

Bu sırada baba ve 2 oğlu, uçuruma yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Saadettin K'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K'nin beyanı üzerine kayıp A.K'yi arama çalışması başlattı.

Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle henüz bulunamayan A.K'yi arama çalışması için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.




#Karasu Devlet Hastanesi #kayıp #Kestane #Kocaali #Şerbetpınarı #uçuruma yuvarlanma
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