Kestiği kavağın altında kalan kişi öldü
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Aydıncık köyünde arkadaşı ile ağaç kesmek için bahçesine giden Ali Korkmaz (65), motorlu testereyle kavak...
Genel 27.09.2019, 19:54
KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Ağacın üzerine devrildiği Korkmaz, burada hayatını kaybetti.
Ağacın altından çıkarılan Korkmaz'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Emet Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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