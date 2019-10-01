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Kıbrıs'ın iki kesiminde de cep telefonundan internete girilebilecek

- Kıbrıs Adası'nda güven artırıcı önlemler kapsamında tamamlanan çalışma sonucunda, bugünden itibaren iki kesimde de cep telefonundan data kullanımı yapılabilecek

Genel 01.10.2019, 15:49
Kıbrıs'ın iki kesiminde de cep telefonundan internete girilebilecek

LEFKOŞA (AA) - Kıbrıs'ın her iki kesiminde bugünden itibaren cep telefonlarından internet kullanımı karşılıklı olarak yapılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in uzlaşısıyla temmuzda cep telefonlarının Ada'nın her iki kesiminde bir güven artırıcı önlem olarak karşılıklı kullanılmasına olanak sağlanmasının ardından ikinci adım geldi.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Günay Çerkez, gerekli teknik altyapının sağlanmasının ardından, temmuzda ses ve kısa mesaj kullanımının Kıbrıs'ın her iki yanında da kullanılabilir hale geldiğini hatırlatarak teknik düzenlemelerin tamamlanmasıyla bugünden itibaren adanın her iki tarafında cep telefonlarında karşılıklı veri kullanımının gerçekleşebileceğini belirtti.

Çerkez, Ada'nın her iki tarafında cep telefonlarının ses, mesaj ve veri kullanımı için sağladığı katkılarından ötürü Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür etti.

KKTC'deki GSM operatörleri KKTCELL ve Vodafone Telsim, abonelerine bugünden itibaren Kıbrıs'ın her iki yanında data kullanma hizmeti sağlayabilecek.


#internet kullanımı #kıbrıs #Kuzey ve Güney
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