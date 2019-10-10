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KİK Genelkurmay Başkanları askeri iş birliğini geliştirmek için toplandı

MASKAT (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, askeri iş birliğini görüşmek üzere Umman'da bir araya geldi. Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, KİK Genelkurmay Başkanları Yüksek...

Genel 10.10.2019, 17:19
KİK Genelkurmay Başkanları askeri iş birliğini geliştirmek için toplandı
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MASKAT (AA) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerinin Genelkurmay Başkanları, askeri iş birliğini görüşmek üzere Umman'da bir araya geldi.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, KİK Genelkurmay Başkanları Yüksek Askeri Komite Toplantısı, Katar'ın da katılımıyla başladı.

Toplantıya başkanlık eden Umman Genelkurmay Başkanı Ahmed bin Haris en-Nebehani, Körfez ülkeleri arasındaki mevcut askeri iş birliğinin, çeşitli alanlarda birçok başarı elde edilmesini sağladığını söyledi.

Nebehani, toplantıyla söz konusu iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını aktardı.

KİK Askeri İşler Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed bin Ali Al Ali de askeri iş birliği sürecini hızlandırmanın önemini vurguladı.

Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanları, dün Umman'ın başkenti Maksat'a gelmişti.

Katar, Haziran 2017'de patlak veren krizden sonra ilk kez Eylül 2018'de Kuveyt'te düzenlenen KİK Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

#KİK
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