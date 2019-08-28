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Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisini kabul etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li’yi makamında kabul etti.
Genel 28.08.2019, 19:03
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyeti parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’de bulundu.(Neşra Durmaz/İHA)
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