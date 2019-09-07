Son Dakika
İran'da işçi protestolarıyla ilişkili davada hapis cezaları
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye: 0 - Andorra: 0 (İlk yarı)
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İsveç'te Keşmir'deki Müslümanlara destek
Nasıralı ressamlar Kudüs'te buluştu
Balkondan atlayan eşini kurtarmak isterken kendi de düştü
İstanbul'da milli maç hasreti bitti
İstanbul’da üç gün üst üste ‘değnekçi’ operasyonu
Ay-Yıldızlı gurur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan onları yalnız bırakmadı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için taziye mesajı

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum"

Genel 07.09.2019, 23:03 07.09.2019, 23:40
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için taziye mesajı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, şehit Kansuva için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.

#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu #Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva #Taziye mesajı #twitter
Yorumlar (0)
19°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2019
İmsak 04:48
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:28
Akşam 19:19
Yatsı 20:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@