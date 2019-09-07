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Kılıçdaroğlu'ndan şehit Kansuva için taziye mesajı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum"
Genel 07.09.2019, 23:03 07.09.2019, 23:40
Kılıçdaroğlu, şehit Kansuva için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'ya Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerine yer verdi.
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