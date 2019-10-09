Kılıçdaroğlu, 'Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur'
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur" - "Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için"
İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp bilgi verdiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Elbette hiç kimsenin burnunun kanamasını istemeyiz. Ordumuzun başarı elde etmesi hepimizin ortak arzusudur. Ama süratle Türkiye yönetiminin, Şam yönetimi ile görüşmesi lazım Suriye'nin terörden arındırılması için. Bu ilişki kurulduğu taktirde, Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin düzelmesi, Suriye'nin terörden arındırılması açısından çok önemli."
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