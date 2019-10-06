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Kılıçdaroğlu'ndan Bahriye Üçok paylaşımı
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum"
Genel 06.10.2019, 12:43
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle andığını" ifade etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıma mücadelesini, her türlü tehdit ve baskıya rağmen canı pahasına kararlılıkla sürdüren, 29 yıl önce bugün hain bir suikast sonucu aramızdan ayrılan demokrasi şehidimiz Bahriye Üçok'u saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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