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Kilis'te terör operasyonu
- Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu İngiltere vatandaşı zanlı tutuklandı
Genel 01.10.2019, 17:51
KİLİS (AA) - Kilis'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İran uyruklu İngiltere vatandaşı şüpheli tutuklandı.
Merkeze bağlı Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, İran uyruklu İngiltere vatandaşı A.P'yi Türkiye'ye giriş yapacağı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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