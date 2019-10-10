"Kimse diğer konuların arkasına sığınarak harekatımıza karşı çıkmasın"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona, harekatımıza (Barış Pınarı Harekatı) karşı çıkmasın" - "Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz ve bizim için hayati önemde olan bu harekatı başarıyla tamamlayacağız" - "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Şimdi hangi yüzle bu harekata karşı çıkıyorsunuz."
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyona karşı çıkmasın." dedi.
Bakan Çavuşoğlu, A Haber ve NTV canlı yayınlarında, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bazı ülkelerin DEAŞ ile mücadelenin aksayacağı ve insani krizlerin doğacağına dair haksız eleştirilerine tepki gösteren Çavuşoğlu, "Bunların ikiyüzlülüklerini yüzlerine vurmaktan biz yorulduk. Bunlar maalesef ikiyüzlülükten yorulmadılar, bıkmadılar ama biz yüzlerine vurmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Çavuşoğlu, siviller konusunda en hassas ülke olduklarının altını çizerek, bunu Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında bütün dünyaya gösterdiklerini kaydetti.
"Bizim derdimiz teröristlerdir. Kimse diğer konuların arkasına sığınarak bu operasyonumuza, harekatımıza karşı çıkmasın." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, YPG/PKK'nın hedefinin Suriye'yi bölmek olduğunu dile getirdi.
Çavuşoğlu, özellikle Fransa'nın bu bölgede ayrı bir devlet kurmak için çaba sarfettiğini hatırladıklarını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG'lileri Elysee Sarayı'nda ağırladığını anımsattı.
Çavuşoğlu, terör tehdidinin kendileri için ulusal güvenlik sorunu olduğunun altını çizerek, kendi milli çıkarları ve bölgenin istikrarı için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini vurguladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) konuya ilişkin toplanacak olması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, "Biz bir beka mücadelesi veriyoruz, bölgemizden teröristleri temizleyene kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
Çavuşoğlu, sahada olduğu kadar masada da aktif olduklarını ifade ederek, sadece ülkeler değil, uluslararası kuruluşlarla da görüşerek gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi.
Türkiye'nin bölgedeki Kürtleri hedef aldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Çavuşoğlu, "Diyarbakır'da anneler 'çocuklarımızı geri verin' dediklerinde madem Kürtleri düşünüyorlardı da neredelerdi." dedi.
Çavuşoğlu, insani krizlerin artacağı eleştirelerine ilişkin, "Yemen'de o kadar insanı öldürdünüz, aç bıraktınız. Bu kadar insan sizin kuşatmalarınızda açlıktan öldü. Şimdi hangi yüzle bize dil uzatıyorsunuz ve bu harekata karşı çıkıyorsunuz." diye konuştu.
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Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
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