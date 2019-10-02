VAN (AA) - Van Büyükşehir Belediyesinden, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmeden bu yana, hiçbir personelin işten çıkarılmadığını, ücretsiz izne ayrılmadığını bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, terör örgütüne müzahir basın yayın organlarınca görevlendirme yapılan döneme ilişkin asılsız haberler yapıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığınca 19 Ağustos'ta Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçen 42 günlük süre içerisinde başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bağlı idaresi VASKİ ve tüm iştiraki şirketlerde görev yapmakta olan hiçbir personelin maaşlarının ödenmesinde kesinlikle bir gecikme veya aksama olmamış, hiçbir işçi işten çıkarılmamış ve ücretsiz izne ayrılmamıştır. Terör örgütünün yayın organı olarak bilinen haber ajansının amacı belli olan bu ve benzeri asılsız haberlerine asla itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."