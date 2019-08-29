Kiraladıkları otomobili para karşılığı geri vermek isteyince yakalandılar
- Ankara'dan kiralayıp getirmedikleri otomobili, şirket sahibine 12 bin lira karşılığında geri vermek istedikleri iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
KOCAELİ (AA) - Ankara'daki bir araç kiralama şirketinden kiraladıkları otomobili sahibine 12 bin lira karşılığında geri vermek istedikleri öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, araç kiralama şirketi sahibi N.K, Ankara'daki şirketinden 3 kişi tarafından kiralanan otomobilin geri verilmediği ve kendisinden araç için Kocaeli'ye 12 bin lira getirilmesinin istendiği şikayetiyle polise başvurdu.
Çalışma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından araç ve şüphelilerin İzmit ilçesindeki bir alıveriş merkezinde olduğunu belirledi.
Şüpheliler M.Ç. (48), A.Ç. (38) ve Y.B.Ç. (24) buluşma noktasına geldiklerinde N.K'nın yanındaki alıcı gibi davranan polis ekiplerince yakalandı.
Haklarındaki iddiaları kabul etmeyen şüphelilerin, aracı icralık olduğu için uygun fiyata satmak istediklerini belirttikleri öğrenildi.
Benzer suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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