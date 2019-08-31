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“Kıran-2 Ortak Operasyonu“nda 2 terörist yakalandı

MARDİN (AA) - Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye’den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.

Genel 31.08.2019, 11:13 31.08.2019, 13:35
“Kıran-2 Ortak Operasyonu“nda 2 terörist yakalandı
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MARDİN (AA) - Terör örgütü PKK'ya yönelik 3 ilde yürütülen, "Kıran-2 Ortak Operasyonu" kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye’den saldırı yapmak için gönderildiği değerlendirilen iki PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalandı.

Mardin, Şırnak ve Batman'daki terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ağustos'ta başlatılan "Kıran-2 Ortak Operasyonu"nu sürüyor.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesinin Kırsal Akarsu Mahallesi'nde operasyon yapıldığı bildirildi.

"Suriye’den ülkemize saldırı yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.

#Kıran 2 Ortak Operasyonu #mardin
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