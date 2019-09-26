Kıran-4 Operasyonu başlatıldı

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığından, Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında 1125 personel ve 75 operasyonel timin katılımıyla Kıran-4 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt dışındaki terörle mücadele harekatlarının yanı sıra yurt içinde de Hakkari, Şırnak, Van, Siirt ve Mardin kırsalında bölücü terör örgütünün kış üslenmesi hazırlıklarını bertaraf etmek, hareket kabiliyeti daralan terör örgütünün kış üslenmesine girmeden terörist grupları bulup etkisiz hale getirmek, örgütün komuta kontrol sistemini parçalamak ve haberleşme ağını çökertmek, teröristlerin bölgeler arası geçişlerini engelleyerek takviye edilmesini önlemek amacıyla 17 Ağustos'ta büyük çaplı "Kıran" operasyonları başlatıldı.

Bu kapsamda Kars-Ağrı-Iğdır kırsalında Çemçe-Madur Bölgesi merkez olmak üzere 24 Eylül'de Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-4 Operasyonu hayata geçirildi.

Jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından 1125 personel, 75 operasyonel timin görev aldığı operasyonda 25 Eylül'de bir el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Ekiplerce 17 Ağustos'ta başlatılan ve devam eden Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3 operasyonlarında bugüne kadar 48 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kıran operasyonları, terörle mücadele harekatı bölgesinde genişleyerek sürecek.