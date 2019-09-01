Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı, Issık Gölü'nde kayboldu

NARIN (AA) - Kırgızistan'ın kuzeyinde yer alan Issık Gölü'nü yüzerek geçmek isteyen Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanı Erkin Asrandiyev kayboldu.

Asrandiyev'in akrabası Gulbara Barıktabasova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Issık Gölü Bölgesi'nde Çırpıktı köyü sahilinden Ton ilçesine bağlı Kara-Talaa köyü sahiline yüzerek geçmek isteyen Asrandiyev'in göle açıldıktan sonra kendisine eşlik eden bottaki kişilerin gözü önünde kaybolduğunu belirtti.

Yardım çağrısı yapan Barıktabasova, bir sonraki paylaşımında ise "arama kurtarma çalışmalarının durdurulmaması" talebinde bulundu.

- Başbakan, Asrandiyev'in bulunması için talimat verdi

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev'in gölde kaybolan Asrandiyev'in bulunması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatı verdiği aktarıldı.

Acil Durumlar Bakanlığı Basın Merkezi, Issık Gölü'nü kuzeyden güneye yüzerek geçmek isteyen 42 yaşındaki bir yüzücünün henüz bilinmeyen bir nedenle kaybolduğunu, bunun üzerine bölgeye gönderilen su altı kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

Asrandiyev, 500 milyon dolarlık sermayesi olan ve merkezi Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgız-Rus Kalkınma Fonu Başkanlığı görevine Ekim 2017'de getirilmişti.