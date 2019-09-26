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Kırgızistan'da "Günaydın Türk Dünyası" şiir kitabı tanıtıldı

BİŞKEK (AA) - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev'in yazdığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) 7 dilde bastırdığı "Günaydın Türk Dünyası" adlı şiir kitabı tanıtıldı.Kırgızistan...

Genel 26.09.2019, 22:12
Kırgızistan'da
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BİŞKEK (AA) - Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Hidayet Orucev'in yazdığı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) 7 dilde bastırdığı "Günaydın Türk Dünyası" adlı şiir kitabı tanıtıldı.

Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Ulusal Kütüphanenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma, üst düzey bürokratlar, eski ve yeni milletvekilleri, ünlü yazarlar, akademisyenler, diplomatlar ve STK başkanların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Türk dünyasına yaptığı katkılardan dolayı TÜRKSOY altın madalyası ile ödüllendirilen Orucev'a, Kırgızistan Yazarlar Birliği tarafından fahri üyelik verildi.

Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, yaptığı konuşmada, bugüne kadar bir drama yazarı olarak tanıdığı Orucev'i bugün sıradan insanların göremediği, duyamadığı, hissedemediği olguları ortaya çıkaran bir yazar olarak da tanımaktan büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler de Türkiye'de 26 Eylül 1932'den bu yana Türk Dili Bayramı kutlandığını hatırlatarak, şiir kitabının özellikle bugün tanıtımının yapılmasının "anlamlı ve manidar" olmasından dolayı TÜRKSOY yönetimine teşekkür etti.

TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Hocageldi Kuluyev de Orucev'in kaleme aldığı ve yedi dile çevrilen kitabın basımının Ankara'da yapıldığını kaydetti.

Azerbaycan'ın Bişkek Büyükelçisi Orucev de TÜRKSOY'un "çok önemli ve çok gerekli" bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, kitabını 7 dilde hazırlayan ve bu etkinliği düzenleyen TÜRKSOY ile Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.


#Günaydın Türk Dünyası #şiir kitabı #türksoy
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