Kırgızistan'da "TÜRKSOY 16. Fotoğrafçılar Buluşması"
- Türk dünyasından gelen 12 fotoğrafçı, Kırgızistan'ın ikinci en büyük şehri olan Oş'un tarihi, turistik ve kültürel değerlerini fotoğraflayacak
BİŞKEK (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilen Kırgızistan'ın Oş kentinde düzenlenen etkinlikler kapsamında davet edilen 12 fotoğrafçı, şehrin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini fotoğraflayacak.
Oş Belediyesi Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, şehrin turizm odaklı gelişmesini, kalkınmasını sağlamak ve fotoğraf sanatında da Türk dünyasının güçlü olduğunu göstermek amacıyla Oş kentine davet edilen 12 fotoğrafçının çalışmalarına başladığı belirtildi.
Konuk fotoğrafçıları kabul eden Oş Belediye Başkan Yardımcısı Nurbek Kadırov, "Tecrübeli fotoğrafçılar, Oş kentinin tüm güzelliğini, özgünlüğünü, zengin kültürünü, geleneklerini ve doğal zenginliklerini Türk dünyasına göstermek için farklı açıdan fotoğrafını çekerek gösterebilecektir." ifadesini kullandı.
Üç gün sürecek çalışmaların ardından 7 Ekim'de Oş şehir merkezindeki Suleyman-Too Tarihi ve Arkeoloji Müzesi Kompleksi'nde, Türk dünyasının fotoğrafçılarının gözüyle "Oş" fotoğraf sergisi düzenlenecek.
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