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Kırıkkale'de yangın
- Salça kaynatmak için yakılan ateşten yayılan alevler 4 katlı evin 3 katına zarar verdi
Genel 12.09.2019, 14:48 12.09.2019, 15:05
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde salça kaynatılan ateşten yayılan alevler yangına neden oldu.
Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Keskin Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların da yardımıyla bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına aldı.
Yangında, evin 3 katı zarar gördü.
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