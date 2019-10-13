Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Hasandede köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon...
Genel 12.10.2019, 23:14
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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