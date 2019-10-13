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Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Hasandede köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon...

Genel 12.10.2019, 23:14
Kırıkkale'de otomobil su kanalına devrildi: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Macit Evmez (26) idaresindeki 06 BIV 790 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolundaki Hasandede köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve su kanalına devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Mehmet (56), Nafiye (47), Ayten Evmez (55) ve Ayşe Damlıbağ (56) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#trafik kazası #kırıkkale
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