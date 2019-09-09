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"Kırım Rus yerel seçimlerini boykot etti"
- Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov: - "Kırım sakinlerinin büyük çoğunluğu Rus işgalciler tarafından düzenlenen yasa dışı seçimleri boykot etti"
Genel 09.09.2019, 13:30
ANKARA (AA) - Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkanı Refat Çubarov, Rusya'nın Kırım'da düzenlediği yerel seçimlerin boykot edildiğini duyurdu.
Çubarov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yarımadada düzenlenen Rus yerel seçimlerine tepki gösterdi.
Seçimlere katılımın yüzde 30 civarında kaldığını aktaran Çubarov, "5 yıl önce Kırım'da meydanlarda Rus bayrağı sallayanların çoğunun sandık başına gitmemesinin dikkati çekici olduğunu" kaydetti.
Dün Rusya genelinde farklı bölgelerde vali, belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için seçimler yapılmıştı.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 2014'te baş gösteren meydan olaylarının akabinde Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.
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