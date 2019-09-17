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Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Genel 17.09.2019, 09:07 17.09.2019, 09:24
Kırklareli'nde 29 düzensiz göçmen yakalandı
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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Demirköy ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 3 grup belirlendi.

Ekipler, Demirköy ilçesinde, düzensiz göçmenlerin bulunduğu U.U. yönetimindeki minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüsteki Afganistan ve Irak uyruklu 20 düzensiz göçmen, kovalamacanın ardından yakalandı.

Sürücü U.U. gözaltına alındı.

Ekipler, Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da Irak ve Pakistan uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı, bu kişileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı iddiasıyla M.A. ve A.M'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.U. ve A.M. tutuklandı, M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#düzensiz #göçmen #jandarma #Kırklareli
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