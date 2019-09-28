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Kırklareli'nde 35 düzensiz göçmen yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde...
Genel 28.09.2019, 09:49 28.09.2019, 10:22
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Babaeski ilçesinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan iki grup tespit edildi.
Ekipler, Irak ve Pakistan uyruklu 35 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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