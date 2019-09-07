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Kırklareli'nde kuyuya düşen köpek kurtarıldı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gün önce kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusunda köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye...
Genel 07.09.2019, 09:33 07.09.2019, 12:46
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 3 gün önce kuyuya düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ayvalı köyünde 5 metre derinliğindeki su kuyusunda köpek olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Kuyunun başına üç ayak (tripod) kurularak dışarıya çıkarılan köpeğin halsiz olduğu görüldü.
Bunun üzerine köpeğe bir itfaiye eri tarafından su verildi.
Yaklaşık 3 gün önce kuyuya düştüğü belirlenen köpek, tedavisi yapılmak üzere veterinerlik birimi ekiplerine teslim edildi.
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