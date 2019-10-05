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Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde...

Genel 05.10.2019, 09:44
Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde yurt dışına çıkma hazırlığındaki 3 grup tespit edildi.

Ekipler, Irak, Fas ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

#düzensiz #göçmen #jandarma #Kırklareli
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