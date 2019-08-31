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Kırklareli'nde hayvan çiftliğinde yangın
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde...
Genel 31.08.2019, 18:23
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinin Büyükkarıştıran beldesine bağlı Çiftlikköy köyündeki büyük bir hayvan çiftliğinde yem kıyma makinesinden kaynaklı yangın çıktı.
Çiftlik görevlileri yüzlerce büyükbaş hayvanın olduğu çiftlikte yangının ahırlara sıçraması ihtimaline karşın hayvanları güvenli alana taşımaya çalışıyor.
Saman balyalarının bulunduğu depolardaki yangın devam ediyor.
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