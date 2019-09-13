Son Dakika
Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı
AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor
Hatice’den son saniyede altın tekme!
Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
İstanbul Havalimanı’nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki terör saldırısı ve anneler açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 17 Eylül'de
Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu

- Okuldan "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan öğrenci, çocuk parkında bulunarak ailesine teslim edildi

Genel 13.09.2019, 16:49
Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan, "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan Emircan U'dan (9) bir süre haber alamayan ailesi ve okul idaresi, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 2,5 saat haber alınamayan çocuğun bulunması için Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Hastane kayıtlarını kontrol eden polis, çocuğun hastaneye müracaatının olmadığını tespit etti.

Ekipler, kayıp çocuğu okuldan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Anıl Yalap Çocuk Parkı'nda oynarken buldu.

Çocuk, ailesine teslim edildi.

#okul #kayıp #çocuk
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@