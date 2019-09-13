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Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu
- Okuldan "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan öğrenci, çocuk parkında bulunarak ailesine teslim edildi
Genel 13.09.2019, 16:49
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki çocuk bulundu.
Gazi Mustafa Kemal İlkokulundan, "hastaneye gidiyorum" diyerek ayrılan Emircan U'dan (9) bir süre haber alamayan ailesi ve okul idaresi, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Hastane kayıtlarını kontrol eden polis, çocuğun hastaneye müracaatının olmadığını tespit etti.
Ekipler, kayıp çocuğu okuldan yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Şehit Anıl Yalap Çocuk Parkı'nda oynarken buldu.
Çocuk, ailesine teslim edildi.
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