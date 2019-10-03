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"Kırmızı, Kadın, Aşk" sergisi 9 Ekim'de açılacak

İSTANBUL (AA) - Ressam Füsun Aydoğan ve Figen Batı'nın hazırladığı "Kırmızı, Kadın, Aşk" adlı sergi, 9 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak. Farklı disiplinlerden anlatım dili kullanılan eserlerin yer aldığı sergi, F Sanat...

Genel 03.10.2019, 20:57
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İSTANBUL (AA) - Ressam Füsun Aydoğan ve Figen Batı'nın hazırladığı "Kırmızı, Kadın, Aşk" adlı sergi, 9 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Farklı disiplinlerden anlatım dili kullanılan eserlerin yer aldığı sergi, F Sanat Galerisi'nde beğeniye sunulacak.

F Sanat Galeri'nin sahibi olan Füsun Aydoğan, sergideki eserlerinde temel unsur olarak kadın doğasının gücü ve enerjisini ele alıyor.

Son dönem yapıtlarıyla sergide yer alan F Sanat Galeri'nin sanat danışmanı Figen Batı ise hayatı ve aşkı şiirsel bir anlatım ile tuvale döküyor.

Sergi, 2 Kasım'a kadar görülebilecek.


#F Sanat Galeri #sergi
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