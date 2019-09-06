Son Dakika
İngiliz yönetiminden "havada anlaşın" çağrısı
Voleybolda Türkiye-Polonya maçına doğru
Etiyopya'nın "işkence üssü" halkın ziyaretine açıldı
Hava yoluyla taşınan yolcu sayısı 140 milyonu geçti
Kitap satıp sokak hayvanlarına mama aldılar
İKMİB'den "büyük ölçekli" yatırım açıklaması
"Kirin 990 5G cep telefonu deneyimlerini yeni bir seviyeye taşıyor"
Balıkçılara torik sürprizi
İngiltere'de muhalefetten erken seçim teklifine destek yok
"Bazı barolar, ana muhalefet partisinin sözcüsü gibi hareket ediyor"

Kitap satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

- Mersin'de bir araya gelen çocuklar, sattıkları kitaplardan kazandıkları parayı sokak hayvanları için harcadı

Genel 06.09.2019, 15:29
Kitap satıp sokak hayvanlarına mama aldılar

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen çocuklar, sattıkları kitaplardan kazandıkları parayla sokak hayvanlarına mama aldı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, Viranşehir Sahili'nde kitap satarak, kazandıkları parayla mama alıp, sokak hayvanlarına ulaştırdı.

Bir barınakta bulunan kedi ve köpekleri, aldıkları mamalarla besleyen çocuklar sosyal sorumluluk projesine katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, hayvan ve doğa sevgisinin çocuklara aşılanması gerektiğini belirtti.

Çocukların duyarlılığının önemine değinen Tarhan, "Çocuklarımız daha önce okudukları kitapları ucuz fiyata başka çocuklara ulaştırarak onları okumaya teşvik ederken, sokak hayvanlarına da mama alınmasını sağladı. Görüyoruz ki çocuklarımız her ne yapıyorlarsa temiz kalpleriyle doğru yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Sadık Gürsoy ise yaptıkları çalışmanın kendilerine farklı bir deneyim kazandırdığını kaydetti.

#çocuk #mama #mersin #mezitli #sokak hayvanı
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@