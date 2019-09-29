Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçiren sürücü yaralandı.

Hakan Ü, 16 LFP 48 plakalı otomobilinin kaputunu çiçekle süsleyip araca kız arkadaşından kendisini affetmesini isteyen yazı ile "Seni çok seviyorum Sibel" yazdırdı.

Otomobiliyle kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nun önüne giden Hakan Ü, dönüş yolunda kaza geçirdi.

Kullandığı otomobilin Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli ve İstiklal Caddesini birbirine bağlayan kavşakta aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan Hakan Ü, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



