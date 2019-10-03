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Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi

- Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da, ilkokula başlayan kızı Gamze'yi servis aracının evden rahatça alabilmesi için kendi imkanlarıyla eve kadar 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının ödeneceğini bildirdi

Genel 03.10.2019, 21:40
Kızı için yol açan babaya yardım müjdesi
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MUĞLA (AA) - Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Muğla'da, kızının okul servis aracına rahat ulaşabilmesi için 4 kilometrelik yol açtıran babanın borçlarının ödeneceği müjdesini verdi.

Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine destek veren Haluk Levent, kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtıran Ramazan Korkut'un borçlarının bir hayırsever tarafından ödeneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Haluk Levent, "Ankara'dan bir dostum aradı. Bu haberi görmüş. Amcamızın tüm borcunu üstlenmek istediğini, bunu duyurmamızı istedi. Ben Ankara'ya gittiğimde ona ve ailesine kahvaltı hazırlayacağım. Sözünü aldı. Teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Baba Ramazan Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Haluk Levent telefonla aradı. Arkadaşların yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın ödeneceğini söyledi. Kendisi de bizi ziyaret edecekmiş. Sağ olsun. Kendisine teşekkür ettim." dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yemişendere Mahallesi'nde hayvancılıkla geçimini sağlayan 48 yaşındaki Ramazan Korkut, 6 yaşındaki kızı Gamze'yi, 1. sınıfa taşımalı eğitimle kaydettirmiş ancak evden mahalleye ulaşan stabilize yolun dar ve bakımsız olması nedeniyle okul servisinin eve ulaşması için kendi imkanlarıyla 4 kilometrelik yol açtırmıştı.

Baba Korkut, "Yolun dar bölümlerini kepçeyle genişlettirdim. 63 saat kepçe, 6 gün boyunca 4 kamyon çalıştırdım. Toplamda 42 bin lira masraf ettim. Belediye 3 gün kamyon verdi. Orman Bölge Müdürlüğü de çakıl serme işi için greyder gönderdi." ifadelerini kullanmıştı.

#ahbap #Haluk Levent
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