Kızılaydan afetlere karşı gençlere eğitim
- Türk Kızılayın "Akran Eğitimi Projesi" kapsamında afet riski yüksek bölgelerden gelen 81 gence verilecek temel ilk yardım ve afetlerden korunma bilinci eğitimleri başladı - Genç Kızılay Eğitim Birimi Başkanı Caner Erdener: - "Eğitimler sonucunda ulaşmak istediğimiz asıl hedef her evde bir Kızılaycı olması. Her evde afetlere hazırlığı, ilkyardımı ve Kızılay, Kızılhaç hareketini bilen bir kişinin bulunması, o ailenin bu eğitimlerin hepsine hakim olması demek"
ANKARA (AA) - Türk Kızılay bünyesindeki Genç Kızılayın Akran Eğitimi Projesi kapsamında gençlere yönelik vereceği temel ilk yardım ve afetlerden korunma bilinci eğitimleri başladı.
Genç Kızılay Eğitim Birimi Başkanı Caner Erdener, eğitimlerin verildiği otelde AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Türkiye genelinden gelen 81 gence "Kızılay, Kızılhaç Hareketi", "ilkyardım" ve "Temel Afet Bilinci" olmak üzere üç ana başlıkta eğitim verildiğini söyledi.
Akran eğitiminin ilkini yaklaşık 8 ay önce gerçekleştirdiklerini belirten Erdener, eğitmenlerin bugüne kadar 15 bin gence ders verdiğini ifade etti.
"İstanbul'da olası Marmara Depremi bekleniyor. Bu kapsamda burada 25'i İstanbul'dan olmak üzere Marmara Bölgesi'nden 40 eğitmenimiz var. Dört gün sürecek eğitimlerimizin sonucunda 63 ilde 161 gencimiz yetişmiş olacak. Bu eğitmenlerimiz gittikleri yerlerde il teşkilatlarına, Genç Kızılay bünyesindeki gönüllülere ve başta üniversiteler olmak üzere çevresinde bulabildiği 18-25 yaş arasındaki gençlere eğitimler verecek. Bu yıl 100 bin kişiye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Bu eğitimler sonucunda ulaşmak istediğimiz asıl hedef her evde bir Kızılaycı olması. Her evde afetlere hazırlığı, ilkyardımı ve Kızılay, Kızılhaç hareketini bilen bir kişinin bulunması, o ailenin bu eğitimlerin hepsine hakim olması demek."
Erdener, Genç Kızılay olarak afetler karşısında toplumun direncini artırmaya çalıştıklarını belirterek, milli şuurunu, atalarını bilen ve ülkesine hizmet edecek gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Gazeteci, yazar, eleştirmen ve televizyon programcısı Doğan Hızlan
“Dijitalleşme edebiyatın içeriğini ve kalitesini etkilemiyor“
Milli Halterci Şaziye Erdoğan
Şaziye Erdoğan, "Spor Sohbetleri"ne katılarak şampiyonayı değerlendirdi
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:50
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:37
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2