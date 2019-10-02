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Kızılhaç, Filistinli tutuklulara destek vermediği gerekçesiyle protesto edildi

- İşgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara gereken desteği vermediği gerekçesiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesini protesto ederek, binasını girişlere kapattı

Genel 02.10.2019, 12:33
Kızılhaç, Filistinli tutuklulara destek vermediği gerekçesiyle protesto edildi
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RAMALLAH (AA) - Filistinliler, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılan Samir el-Arbid ile Filistinli diğer tutuklulara gereken desteği vermediği gerekçesiyle Uluslararası Kızılhaç Komitesini (ICRC) protesto etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Bire kentindeki ICRC binasının kapılarını kapatan bir grup Filistinli, personel girişini engelledi.

Eylemciler, ICRC'nin İsrail hapishanesinde gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılan Arbid ve diğer Filistinli tutuklulara gereken desteği vermemesine tepki için bu yola başvurduklarını ifade etti.

"Arbid'in hayatını kurtarmak için uluslararası eylem" yazılı pankart açan Filistinliler, ICRC'den "Arbid'in ziyaret edilmesi ve sağlık durumunun öğrenilmesi" talebinde bulundu.

İsrail askerleri Samir Arbid'i Ramallah'ın Batn el-Heva Mahallesi'nde 25 Eylül'de gözaltına almıştı. Arbid, sorgulandığı hapishanede gördüğü işkenceden dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Arbid, Ramallah'ın batısındaki Ayn Buayn bölgesi yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin ölmesiyle sonuçlanan saldırıyı düzenlemekle suçlanıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.


#filistin #Israil hapishaneleri #Kızılhaç #Samir el-Arbid
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