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Kızıltepe’ye havan topu atıldı, çok sayıda yaralı var

Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Genel 15.10.2019, 12:39 15.10.2019, 14:03

Mardin’in Kızıltepe ilçesine Suriye tarafından havan topu atıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kızıltepe’ye bağlı Taşlıca köyüne, Suriye tarafından havan topu atıldı. Evlerin bulunduğu bölgeye düşen havan topu nedeni ile çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi yönlendirildi.

(Selman Güneş/İHA)

#suriye #HAVAN TOPU #kızıltepe #mardin
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