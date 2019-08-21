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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar’ın görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini teşkil edecek.
Genel 21.08.2019, 22:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar’ın görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini teşkil edecek.
KKTC Başbakanı Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.(Musa Erdoğan/İHA)
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