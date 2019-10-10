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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, liderleri New York temasları hakkında bilgilendirdi
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderlerini New York temasları kapsamında bilgilendirdi.Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirme toplantısına,...
Genel 10.10.2019, 11:29
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderlerini New York temasları kapsamında bilgilendirdi.
Yaklaşık 45 dakika süren toplantının ardından basına açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, 23 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında New York'ta bir dizi temasta bulunmuş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de görüşmüştü.
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