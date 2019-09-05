Son Dakika
Çukurova'da limon hasadı başladı
Gurbetçiler için ana vatandan "ayrılık vakti"
Bangkok dünyada en fazla ziyaret edilen şehir oldu
Bursa'da fabrika yangını
Dijital TV platformu TV+, 2 ay boyunca kırmızı-beyaza boyanacak
Rusya ile Japonya "barış anlaşması" için çabalayacak
Kaspersky'nin MSP çalışmaları ivme kazandı
Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
Almanya'da mültecilere 6 ayda 609 saldırı
Ticaret Bakanlığından kırtasiye denetimi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile görüştü

- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile pazar gününden bu yana beşinci kez bir araya geldi

Genel 05.09.2019, 12:20 05.09.2019, 12:37
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Lute ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Sözcü Burcu, görüşme sonrası yaptığı yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Sayın Lute ile yeniden bir araya gelmesi olasıdır." ifadesini kullandı.

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, çalışmalar hakkında Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen hükümet ve muhalefet partilerinin genel başkanlarını 7 Eylül Cumartesi 10.00'da bilgilendireceğini ve değerlendirmelerini alacağını belirtti.

Akıncı ile Lute, pazar gününden bu yana dört kez görüşmüş oldu.

Öte yandan Lute, aynı şekilde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de dört kez bir araya gelmişti. Lute ile Anastasiadis bugün de 11.30'da görüştü.

BM Genel Sekreteri Guterres'in eylül ayı içerisinde Akıncı ve Anastasiadis ile görüşmesi öngörülüyor. Guterres'in iki liderle 3'lü görüşme yapma ihtimali de bulunuyor.

#Jane Holl Lute #Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@