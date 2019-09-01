Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi
Bakan Kasapoğlu, Başkan Ağaoğlu ile mücadeleyi takip etti
Yolcu otobüsü ile tur otobüsü çarpıştı: 4’ü turist 13 yaralı
Filenin Sultanları çeyrek finalde
Yanal kazanan kadroyu bozmadı
Dünya Barış Günü etkinliklerine 16 bin kişi katıldı
Kaybolan 6 kişiden haber alınamıyor
O gemi havanın kararmasıyla böyle görüntülendi
Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 16 yaralı

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı...

Genel 01.09.2019, 17:56 01.09.2019, 21:41
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü
banner63

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın Lute'yi kabul ettiğini ve yaklaşık 2 saat görüştüklerini belirtti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman da hazır bulundu.

Lute ile "uzun ve yararlı bir görüşme" yapıldığını kaydeden Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durdukları konulardaki açık ve net olan tutumunu ayrıntıları ile izah ettiğini aktardı.

Burcu, "Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramlar ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmüştü.


 

#Cumhurbaşkanı Akıncı #görüşme #Jane Holl Lute
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Eylül 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:09
Öğle 12:54
İkindi 16:34
Akşam 19:29
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Denizlispor 3 7
2. Çaykur Rizespor 3 7
3. Fenerbahçe 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Sivasspor 3 4
7. Trabzonspor 2 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 2 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Erzurum BB 3 4
8. Osmanlıspor 3 4
9. Akhisar Bld.Spor 3 4
10. Altay 3 4
11. Menemen Belediyespor 3 4
12. Bursaspor 2 3
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Osasuna 3 5
6. Deportivo Alaves 3 5
7. Barcelona 3 4
8. Granada 3 4
9. Real Madrid 2 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Getafe 3 2
17. Villarreal 2 1
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@