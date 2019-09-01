KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Lute ile görüştü
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı...
LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, Akıncı'nın Lute'yi kabul ettiğini ve yaklaşık 2 saat görüştüklerini belirtti.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Burcu, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı İpek Borman da hazır bulundu.
Burcu, "Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramlar ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.
Lute, bu sabah Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis ile de görüşmüştü.
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