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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.New York'taki temaslarını sürdüren Özersay, sosyal medya...

Genel 26.09.2019, 23:49
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

New York'taki temaslarını sürdüren Özersay, sosyal medya hesabı Facebook'tan yaptığı paylaşımda, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde görüştüğünü duyurdu.

Bakan Özersay, KKTC'de gerek çalışma hayatında gerekse öğrenci olarak bulunan hatta KKTC vatandaşı olan Pakistan uyruklular olduğunu belirterek, "Bunu da dikkate alarak bugün BM Genel Merkezi'nde Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın Kureyşi ile bu konuları ele aldığımız çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileriyle temasımız bundan sonra da devam edecek." ifadelerini kullandı.

#(KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay #kktc #Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi
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