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KKTC'de Erhürman yeniden CTP Genel Başkanı seçildi

- CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman: - "Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır"

Genel 06.10.2019, 17:27
KKTC'de Erhürman yeniden CTP Genel Başkanı seçildi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) genel başkanlık görevine, bir kez daha Tufan Erhürman seçildi.

CTP Genel Başkanı Erhürman, bugün gerçekleştirilen CTP'nin 27'nci Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak girdiği seçimlerde, oy birliğiyle ikinci kez genel başkan oldu.

Lefkoşa'da, "Yarına Yürüyoruz Gülümse" sloganıyla düzenlenen kurultaya Erhürman'ın yanı sıra, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer katıldı.

Erhürman, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır." dedi.

CTP olarak kapsamlı çözümü öngören bir müzakere sürecinin başlatılmasını talep ettiklerini belirten Erhürman, cepheleşmeden, bölünmeden, parçalanmadan, ayrışmadan değil, bir araya gelmekten, kucaklaşmaktan, el ele vermekten ve yarına birlikte yürümekten yana olduklarını kaydetti.

Erhürman, 13 Kasım 2016'da yapılan CTP'nin 26'ncı Olağan Kurultayı'nda da Genel Başkan olarak seçilmişti.

Öte yandan Erhürman, KKTC'de 2 Şubat 2018 - 9 Mayıs 2019'da dörtlü koalisyon olarak görev yapan 34'üncü hükümet döneminde başbakanlık görevini yürütmüştü.

#CTP #Erhürman #Genel Başkan #kktc
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