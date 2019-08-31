Klasik otomobil tutkunları Kayseri'de buluştu

KAYSERİ (AA) - Türkiye'nin dört bir yanından klasik otomobil meraklıları, Kayseri'deki festivalde bir araya geldi.



Melikgazi Belediyesi ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği ile ortaklaşa düzenlenen festivale, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden 150'den fazla klasik otomobil sahibi katıldı.

Festivalin kapanış töreninde konuşan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Kemal Nakipoğlu, etkinliğe katılan herkesin ortak noktasının klasik otomobil olduğunu söyledi.

Festivalin ziyaretçileri nostaljik yolculuğa çıkardığını dile getiren Nakipoğlu, şunları kaydetti:

"Birçok ilden katılım var. Katılımın sadece Kayseri'den olmaması bizi sevindiriyor. Klasik otomobil çok pahalı bir ilgi alanı. Bir arabayı yapmak için 40-50 bin lira harcıyoruz. Hurda arabaları insanların hayranlıkla baktığı arabalar haline getiriyoruz. Bu güzel arabaları sadece garajımızda saklamak istemiyoruz. İnsanların bu güzellikleri görmesini istiyoruz. Bizim yaşadığımız zevki herkes tatsın istiyoruz."

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise bu tarz etkinliklerle evlerden dışarı çıkmayan gençlerin birazcık da olsa nefes almalarını sağladıklarını belirtti.

Festival konuşmaların ardından Ayna grubunun konseriyle son buldu.