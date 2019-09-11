Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.