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Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde eski TÜBİTAK çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı alındı.

Genel 01.10.2019, 12:55 01.10.2019, 13:24
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli 4 ilde eski TÜBİTAK çalışanı 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#FETÖ #gzöaltı #Kocaeli #operasyon #tübitak
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