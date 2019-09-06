Son Dakika
İran ve Küba'dan ABD'ye yaptırım tepkisi
“Trabzonspor'un finansal yapısını düzeltmek için yoğun mesai harcadık“
Sigorta şirketleri, ilk yarıda 19,3 milyar TL tazminat üstlendi
Ordu'daki organize suç örgütü operasyonu
Gebelikte stres, çocukta kişilik bozukluğu riskini arttırıyor
Huawei P30 Pro'dan gece çekimlerinde üstün performans
THK borçları yapılandırılıyor
Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri
"Endüstriyel reklam" 124 bin kişiye istihdam sağlıyor
Erzurumlu gençler Zeka Gücü Sınıfı'nda Türkiye çapında proje üretti

Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Genel 06.09.2019, 10:08 06.09.2019, 10:26
Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli merkezli 6 ildeki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Eylül'de gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Eylül'de örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında kurumdan daha önce ihraç edilen 10 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, Ankara, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Kars'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, eski TÜBİTAK çalışanı 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

#tübitak
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@