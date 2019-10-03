Son Dakika
Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 3 ölü
Irak’taki gösterilerde ölü sayısı 19 oldu!
Süper Lig'in starları bu kez topla değil okla vurdular!
Doğu Türkistanlılar Hollanda'da Çin'i protesto etti
Fransa’da polis merkezine bıçaklı saldırı
Maçlara cüzdansız giriş dönemi başlıyor!

Kocaeli ve Bursa'da nitelikli yağma şüphelilerine operasyon

- Eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

Genel 03.10.2019, 17:26
Kocaeli ve Bursa'da nitelikli yağma şüphelilerine operasyon

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 3 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gölcük'te 5 Eylül'de yaşanan "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçuna ilişkin çalışma başlattığı bildirildi.

Olayı gerçekleştirenlerin M.E.D, B.R. ve B.G. olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, 3 şüphelinin de gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada, 39 adet 9 milimetre çapında mermi, 55 adet kurusıkı silah mermisi, 1 adet kelebek bıçak, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet "rambo" tabir edilen bıçak, 1 adet kama ve 1 adet elektro şoklu el feneri ele geçirildiği kaydedildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

#nitelikli yağma
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 03 Ekim 2019
İmsak 05:17
Güneş 06:40
Öğle 12:43
İkindi 15:59
Akşam 18:35
Yatsı 19:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@