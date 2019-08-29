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Kocaeli'de silahlı kavga: 4 yaralı
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, babası Y.K.G ile C.G, kayınpederi Y.O'nun Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada üçlü arasında henüz belirlenemeyen...
Genel 28.08.2019, 18:27
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, babası Y.K.G ile C.G, kayınpederi Y.O'nun Osman Yılmaz Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Burada üçlü arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada C.G, babası Y.K.G, kayınpederi Y.O. ve iş yerindeki P.Ü. yaralandı.
Bu arada C.G'nin eşi ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
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